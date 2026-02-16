Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla kent genelindeki rutin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Ramazan ayı öncesinde özellikle fırın, pastane ve unlu mamul satışı yapan işyerlerine yönelik kontroller sıklaştırıldı.

12 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde üretim alanları titizlikle incelenirken; hijyen koşulları, gramaj uygunluğu ve fiyat etiketi kontrolleri detaylı şekilde ele alındı. Ekipler, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için sahada yoğun mesai harcıyor.

Özellikle Ramazan ayında artan tüketim nedeniyle ekmek ve unlu mamullerde gramaj kontrolleri hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda fırınlarda ekmeklerin gramajı ve fiyatı ile üretimin yapıldığı yerler titizlikle kontrol ediliyor. Ekipler, ürünlerin belirlenen standartlara uygun olup olmadığını denetlerken, fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasındaki uyum da kontrolden geçiyor.

DENETİMLER RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde dara alma hesabına da dikkat ediliyor. Bu tartımla vatandaşın aldığı ürünün kap ağırlığı çıkarılarak hesap yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca güvenli bir alışveriş ortamı oluşturmak amacıyla denetimlerine aralıksız devam edecek.