TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatımını içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA 8İGFA) - TBMM kararıyla verilen TSK'nın Lİbya'daki görev süresine ilişkin yetki, 2 Ocak 2026'dan itibaren iki yıl daha geçerli olacak.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde yabancı ülkelere gönderilmesi izni resmileşti. Kararla Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 2 Ocak 2020 tarihli ve 1238 sayılı TBMM Kararı ile başlayan ve son olarak 30 Kasım 2023 tarihli ve 1398 sayılı TBMM Kararı ile uzatılan yetkinin süresinin, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren 24 ay daha uzatıldı. Bu yetki kapsamında TSK unsurları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre kullanılabilecek. Karar, risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınmasını, imkân sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılmasını kapsayacak.

