ANKARA (İGFA) - Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Ankara'da meydana gelen uçak kazasında Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin yaşamını yitirmesi nedeniyle ülke genelinde 3 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, yas süresince tüm devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceği, resmi törenler ile planlanan etkinliklerin ise askıya alınacağı belirtildi.

Kararın, Ankara'daki resmi temasların ardından dönüş yolunda yaşanan trajik kaza nedeniyle alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Libya Silahlı Kuvvetleri'ndeki silah arkadaşlarına başsağlığı ve taziye mesajı iletildi. Ulusal Birlik Hükümeti, yaşanan kaybın Libya için derin bir üzüntü ve büyük bir kayıp olduğu vurgusunda bulundu.