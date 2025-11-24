Adıyaman'da 17-23 Kasım 2025'te düzenlenen güvenlik operasyonlarında 48 aranan şahıs yakalandı, 12 kişi tutuklandı. Narkotik çalışmalarında 31 şahsa işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı. 290,32 gram uyuşturucu ve 62 sentetik hap ele geçirildi.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, 17-23 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi. Aranan şahısların yakalanması, suçun önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildi.

Yapılan denetimlerde 9'u hırsızlık suçlarından olmak üzere toplam 48 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan kişiler hakkında yasal işlemler yapılırken, 12 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Bu operasyonlar, Adıyaman'da suçla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Bu arada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15-22 Kasım 2025 tarihleri arasında uyuşturucuya karşı yoğun bir çalışma yürüttü.

31 şahıs hakkında işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Operasyonlarda 290,32 gram çeşitli uyuşturucu madde, 62 adet sentetik ecza hap ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucuyla mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 230 kişiye NARKO İHBAR ve UYUMA Projesi hakkında eğitim verildi. Adıyaman'da güvenlik güçleri, suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.