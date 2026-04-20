TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen 'Çocuk Özel Oturumu'nda yönetim çocuklara devredildi. 23 Nisan coşkusu Meclis'e taşındı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 'Çocuk Özel Oturumu' gerçekleştirildi.

Çocukların aktif rol aldığı özel oturum, 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak demokrasi, katılım ve gelecek vurgusuyla dikkat çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılışı yaptığı oturumda, Başkanlık Divanı çocuklara devredildi ve Genel Kurul'u çocuklar yönetti.

Oturum başkanlığına seçilen İnci Yıldız Şentürk, açılış konuşmasında son dönemde yaşanan acı olaylara değinerek Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğrencileri andı. Şentürk, 'Derslerimize daha sıkı sarılacağız, öğretmenlerimizin emeklerine layık olmak için daha çok çalışacağız' diyerek çocukların sorumluluk bilinciyle hareket edeceğini vurguladı.

Kürsüye çıkan bir diğer öğrenci Batuhan Turan ise konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günün önemine dikkat çekti. Turan, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek nesiller olarak bilimden sanata, teknolojiden sosyal alanlara kadar her alanda üretim hedeflediklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, 23 Nisan'ın milletin geleceğe olan inancının simgesi olduğunu belirterek, 'Ülkemizin yarınları, maarifle güçlenen çocuklarımızın ellerinde şekillenecektir' ifadelerini kullandı.