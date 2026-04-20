ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan 23 geminin, Türkiye genelinde 23 farklı limanda ziyarete açılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında gemiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak. Organizasyonun, özellikle çocuklara denizcilik kültürünü tanıtmak ve bayram coşkusunu yaymak amacıyla düzenlendiği belirtildi.
Yetkililer, tüm vatandaşları liman ziyaretlerine davet ederken, etkinliğin 23 Nisan ruhuna uygun şekilde geniş katılımla gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.