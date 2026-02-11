ANKARA (İGFA) - CHP Ankara Milletvekili ve Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de yaptığı konuşmada yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'i eleştirdi.
Milletvekili Emir, Gürlek'in İstanbul'dan Ankara'ya gelirken yanında danışmanı olarak hazırladığı kişinin, geçmişte uyuşturucu soruşturmasıyla adı geçen Furkan Torlak olduğunu öne sürdü.
Konuşmasında adalet ve liyakat vurgusunu ön plana çıkaran CHP'li Emir, Torlak'ın İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden istifa ettiğini anımsatarak, 'Böyle partiye böyle bakan!' ifadelerini kullandı.
Kaynak: RSS