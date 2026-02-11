CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı, muhtarlarla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda mahalle sorunları tartışıldı ve iş birliği vurgulandı. Başkan Özgür Şahin, muhtarların yerel demokrasinin kilit rolü üzerinde durdu.

BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı, Nilüfer'de görev yapan mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen buluşma, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin'in açılış konuşmasıyla başladı.

Programa Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Temsilcisi Dilek Tez, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Nilüferli muhtarlar, CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yiğit Yalçınsoy, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şebnem Köroğlu ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda söz alan muhtarlar, mahallelerde yaşanan sorunları, vatandaşların taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirdi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı programda, yerel düzeyde iş birliği ve koordinasyonun artırılmasının önemi vurgulandı. CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, konuşmasında muhtarların yerel demokrasinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu belirterek, mahallelerin ihtiyaçlarının doğrudan tespit edilmesinde muhtarların rolüne dikkat çekti. Şahin, Nilüfer'de katılımcı ve ortak akıl anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, karşılıklı iyi niyet ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.