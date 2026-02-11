ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan görev değişikliklerinin ardından İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında devir teslim törenleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nda Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye devretti.

Yerlikaya, devir teslim töreninde, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi yürekten tebrik ederek, kalben dua ettiğini belirtti ve 'Allah yar ve yardımcısı olsun. Değerli kardeşim, kıymetli bakanımız hem meslektaşım, hem de Konyalı bir hemşerimiz. Yine bir Vali kardeşimiz bu makama layık görüldü. Başaracağına inanıyorum. Aynı hizmet bayrağını bizden aldı, devletimizin, milletimizin huzuru için canla başla çalışacak' dedi.

Görevi devralan Çiftçi, bugüne kadar hizmet eden tüm bakanlara teşekkür ederek, özellikle Yerlikaya döneminde suçla mücadelede önemli mesafeler katedildiğini söyledi. Çiftçi, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar, bilişim dolandırıcılığı, kaçakçılık, organize suçlar ve düzensiz göçle mücadelede kaydedilen ilerlemelere dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı'nda ise Yılmaz Tunç, görevini Akın Gürlek'e devretti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Gürlek, Tunç ve ekibine çalışmalarından dolayı şükranlarını sundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hukuk alanında önemli reformların hayata geçirildiğini belirten Bakan Gürlek, yargı reformları, insan hakları eylem planları ve dijital adalet altyapısındaki gelişmelerin adalet sistemini güçlendirdiğini ifade etti.

'Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir' diyen Gürlek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda reformların kararlılıkla sürdürüleceğini, suçla mücadelede tavizsiz duruşun devam edeceğini ve yargı süreçlerinin hızlandırılacağını söyledi. Yaklaşık 20 yıllık hâkimlik ve savcılık tecrübesi bulunduğunu hatırlatan Gürlek, yargı mensuplarının sorunlarını yakından bildiğini belirterek, bu sorunların çözümü için gayret göstereceğini ifade etti.