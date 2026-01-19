ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 20 Ocak Salı günü başlıyor. Gündemde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasu ve açıkları ile Arap Denizi ve çevresindeki görev sürelerinin uzatılması, emekli maaşlarının artırılması ve trafik cezalarına ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan gündeme göre Genel Kurul'da, TSK deniz unsurlarının söz konusu bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2026'dan itibaren 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

Ayrıca, en düşük emekli aylığını artıran ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi de ele alınacak.

Teklife göre, ocak ödeme döneminden itibaren en düşük emekli maaşı 20 bin lira olacak. 2026 yılı için asgari ücret işveren desteği ise 1.000 liradan 1.270 liraya yükseltilecek.

Genel Kurulda ayrıca trafik cezalarını artıran ve denetimleri güçlendiren Karayolları Trafik Kanunu değişikliği de görüşülecek.