Yaşanan askeri uçak kazası ile ertelenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonun 17'nci toplantısı 18 Kasım Salı günü yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceği toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17. toplantısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TBMM'den yapılan açıklamaya göre, komisyon 18 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00'te, TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı duyuruldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edeceği komisyonun 17'nci toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, gündemdeki konulara ilişkin birer sunum yapması bekleniyor.