KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.
ANKARA (İGFA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a ait makam aracının süvariler tarafından Cumhurbaşkanlığı önündeki caddede karşılanması ve protokol kapısına kadar eşlik edilmesiyle başladı.
Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Resmî Karşılama Töreni https://t.co/a0HMeH9VtO— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 13, 2025
Erhürman ve Erdoğan'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalınırken, Erhürman, tören kıtasını, 'Merhaba asker' diyerek selamladı.
Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz veren cumhurbaşkanları daha sonra görüşmeye geçti.
Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılırken, toplantıların sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı yapılması bekleniyor.