Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılırken, toplantıların sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı yapılması bekleniyor.

Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz veren cumhurbaşkanları daha sonra görüşmeye geçti.

Erhürman ve Erdoğan'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalınırken, Erhürman, tören kıtasını, 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

ANKARA (İGFA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a ait makam aracının süvariler tarafından Cumhurbaşkanlığı önündeki caddede karşılanması ve protokol kapısına kadar eşlik edilmesiyle başladı.

