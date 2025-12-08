İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK çalışanları, aylardır ödenmeyen yan haklar ve 'çıplak ücret' uygulamasına karşı bugün tarihi bir eyleme imza attı. DİSK/Genel-İş 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubelerin çağrısıyla 23 bin işçi, yalın ayak yürüyüş gerçekleştirerek tepkisini ortaya koydu.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - DİSK Genel-İş Binası önünde toplanan işçiler, Kültürpark 9 Eylül Kapısı'na doğru çıplak ayakla ilerlerken, kalabalık sık sık 'Haklarımız gasp edilemez' sloganları attı.

İşçiler; eksik yatırılan maaşları, ödenmeyen sosyal hakları, işten çıkarmaları ve işbaşı yaptırılmayan üyeleri protesto etti.

Açıklamada konuşan DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, öğrenim yardımı, ikramiye ve diğer sosyal hakların aylardır ödenmediğini belirterek, 'Toplu sözleşme hükümleri açıkça ihlal ediliyor. Ekonomik ve sosyal haklarımıza yönelik ağır bir saldırıyla karşı karşıyayız. Tüm görüşmelere rağmen ne ödeme yapıldı ne de bir takvim açıklandı' diye konuştu.