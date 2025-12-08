Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, emlak vergisi değer artışının sınırlandırılmasını 'yerel yönetimlerin mali yapısını zayıflatan, hizmet kapasitesini daraltan yapısal bir müdahale' olarak değerlendirdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, emlak vergisi değerlerine getirilen yeni sınırlamaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Enflasyon ortamında bazı vatandaşların vergi yükünün azalmasının olumlu olmakla birlikte, düzenlemenin Türkiye'deki adaletsiz vergi yapısını daha da derinleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada, taşınmaz fiyatları 8-10 kat artmışken, emlak vergi değer artışının hiçbir ekonomik gerekçe olmadan yalnızca iki katla sınırlandırılmasının 'piyasa gerçekleriyle bağdaşmadığı' ifade edildi.

Muratpaşa Belediyesi, kararın mali mantıkla açıklanamayacağını belirterek şu değerlendirmeye yer verdi:

'Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden harçlara, ÖTV'den KDV'ye kadar tüm kalemler artırılırken yalnızca belediye gelirlerinin düşürülmesi, mali düzenleme değil siyasi tercihtir. Değer artışı gerçekken vergi matrahının yapay biçimde düşük tutulması, şehirlerin ihtiyaç duyduğu kaynakları ortadan kaldırmaktadır.'

BELEDİYELERE ÜÇ BAŞLIKTA UYARI: MALİ, İSTİHDAM VE YÖNETİMSEL ETKİLER

Açıklamada düzenlemenin sonuçları üç ana başlıkta toplandı.

Mali sonuçlara göre, zaten enflasyon karşısında eriyen belediye bütçelerinde ek gelir kaybı oluşturacağı, yatırım programlarını daraltacağı, devam eden projeleri riske atacağını vurgulayan Muratpaşa Belediyesi, konunun istihdam etkileri yönünden gelirlerdeki keskin düşüşün belediye ve iştiraklerinde zorunlu kadro daralmalarına ve iş hacminin küçülmesine yol açacağı, bunun da hizmet alan tüm kent sakinlerini etkileyecek 'yerel bir hizmet krizi' oluşturacağını kaydetti.

Belediyelerin mali kaynaklarının tek taraflı biçimde daraltılmasının, yerel yönetimleri merkezi idareye bağımlı hale getiren bir 'idari kuşatma' olduğunu belirterek, bu durumun siyasi ayrım gözetmeksizin tüm belediyeleri olumsuz etkileyeceğini iddia etti.

'Yerel yönetimler bu yükü taşıyamaz' diyen Muratpaşa Belediyesi açıklamasını, 'Hiçbir belediye hani partiden olursa olsun bu düzeydeki mali baskı altında ayakta kalamaz. Yerel hizmetlerin sürdürülebilirliği için mali çerçeve ortak akılla yeniden oluşturulmalıdır.' diyerek noktaladı.