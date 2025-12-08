Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa ve Bilecik yollarındaki yol genişletme ve köprü yenileme çalışmalarının devam ettiğini, Ulaştırma Bakanlığı destekli projelerin ilçenin altyapısını ve estetiğini geliştirdiğini belirtti. Başkan Özel, 2026 yılı için ilk hedefin İnegöl Yolu girişinin düzenlenmesi olacağını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın destekleriyle Bursa için verilen sözler tek tek yerine getiriliyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin giriş ve çıkışlarında yapılan son çalışmaları anlattı. İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirecek ve şehir estetiğine değer katacak dev projeleri hükümetin desteğiyle birer birer hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Özel, Bursa Yolu ve Bilecik Yolu girişlerinde kapsamlı yenileme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

50 YILLIK KÖPRÜ YENİLENİYOR

Başkan Ercan Özel, 'Uzun yıllardır ilçenin ulaşım yükünü taşıyan Bursa Yolu Girişi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın da destekleriyle sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam ederken, bölgeye kazandırılan akıllı kavşak ile hastane önünde bulunan Yenişehir giriş köprüsündeki genişletme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Yaklaşık 50 yıl önce yapılan ve dar yapısı nedeniyle ciddi risk oluşturan köprü, gerçekleştirilen düzenlemelerle birlikte daha geniş ve güvenli hale getiriliyor. Şerit sayısının artırılmasıyla hem trafik akışı rahatlayacak hem de sürüş güvenliği üst seviyeye taşınacak' dedi.

YENİŞEHİR'DE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Yenişehir'e yakışır modern bir ilçe girişi adım adım ortaya çıktığına vurgu yapan Başkan Ercan Özel, 'Ulaşım yatırımları yalnızca Bursa Yolu ile sınırlı kalmıyor. İlçenin doğu girişinde yer alan Bilecik Yolu'nda da büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Mevcut haliyle çağın gerisinde kalan Bilecik Yolu, ilçe mezarlığından çevre yolu lambalarına kadar genişletilerek tamamen sıcak asfaltla buluşturuluyor. Aynı güzergâh üzerinde bulunan köprü de genişletilerek vatandaşlara yepyeni bir ulaşım konforu sunulacak. Yürütülen projelerle birlikte Yenişehir'in giriş ve çıkış vitrinleri yenilenerek daha modern, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşacak' şeklinde konuştu.

2026 HEDEFİ İNEGÖL YOLU GİRİŞİ

Yenişehir Belediyesi'nin ulaşıma yönelik projelerinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın destekleriyle uzun vadeli bir vizyon doğrultusunda planlandığını ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 2026 yılı için ilk hedefin İnegöl Yolu girişinin düzenlenmesi olacağını açıkladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçeye kazandırılan bu önemli hizmetlerde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri ve emeği geçen herkese Yenişehir halkı adına teşekkür etti. Başkan Özel, tamamlanan ve devam eden tüm projelerin Yenişehir'e hayırlı olmasını temenni etti.