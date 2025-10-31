TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki komisyon üyeleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Ahmet Metin Genç'ten projelerle ilgili bilgi aldı.

TRABZON (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki komisyon üyeleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Ahmet Metin Genç ile bir araya geldiler.

Başkan Genç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: 'Hayata geçirdiğimiz projelerle özel gereksinimli bireylerimiz ile ilgili alana dokunmaya çalıştık. Bu işin her işten ayrı olduğunu bilerek hareket ettik. Bunu sadece bir proje veya bir ihtiyacı giderme olarak görmedik. Bu işteki en önemli dönüm noktası zihniyet dönüşümüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, özürlü kavramını kaldırdı. Biz, Allah'ın yarattığı kula özürlü diye bir atıfta bulunamayız. Hepimiz engelli adayıyız. Zihniyet dönüşümü ile ülkemizin her yerinde olduğu gibi Trabzon'da da çalışmalar hayata geçti. Özel yavrusunu sokağa çıkarma konusunda hicap duyan aileler şu anda toplumsal hayata adım attı. Bundan çok mutluluk duyuyoruz. Ondan dolayı projelerimize 'En Mutlu Köy' projesi dedik. Sizlerin desteği ile daha güzellerini yapmaya talibiz.'

YEREL YÖNETİMLER EN BÜYÜK PAYDAŞ

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Yerel yönetimler bu konuda bizim en büyük paydaşımız ve en büyük umudumuz. Çünkü konuyu yerelden çözmek ve iş birliği yapmak en rasyonel olanı. Hem valilikler, hem belediyeler, hem de kaymakamlıklar çok önemli. Amacımız güzel uygulamaları çoğaltmak, tanıtmak ve tıkanıklık olan konuları yok etmek. Aslolan 86 milyon vatandaşımızın mutluluğu ve engelli bireylerimizin erişilebilirliğinin artırılması. Komisyon üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sinerji ile çalışıyoruz. Bölgesel toplantılarımıza da Trabzon'dan başladık. İnşallah verimli bir program gerçekleştireceğiz. Amacımız sahadaki her bir fikri, öneriyi, sorunu tespit etmek ve gerekli çalışmaları yapmak. Hazırladığımız raporu sadece rapor olarak değil engelli bireylerimizin huzuru ve erişilebilirliği için değerlendireceğiz. Ev sahipliğiniz, katkılarınız ve iş birliğiniz için teşekkür ederim' dedi.