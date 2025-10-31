Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, yaşlı bireylerin bilgi, birikim ve deneyimlerinden yararlanmak, kent yaşamına aktif katılımlarını sağlamak ve yaşlılara yönelik sorunlara çözüm üretmek amacıyla 'Yaşlı Meclisi' kuruyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, toplumun tüm kesimlerinin yerel yönetime katılımını güçlendirmek adına yeni bir adım atıyor. Bu kapsamda, kentte yaşayan yaşlı bireylerin temsilini güçlendirmek, sosyal katılımlarını artırmak ve yaşlılıkla ilgili konularda çözüm üretmek amacıyla 'Kent Konseyi Yaşlı Meclisi'nin kurulmasına karar verildi.



YAŞLILARIN SESİ OLACAK



Kent Konseyi Yaşlı Meclisi, kentte yaşayan 65 yaş üstü bireylerin sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını dile getirebilecekleri bir platform sunacak. Ayrıca kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasında iş birliği köprüsü kurarak yaşlılık alanında politika ve sosyal proje önerileri geliştirecek. Bu sayede yaşlı bireylerin ihtiyaçları doğrudan karar süreçlerine taşınacak, sosyal hizmet, sağlık ve gönüllülük temelli projelerde koordinasyon sağlanacak, kuşaklar arası dayanışma ve toplum bilinci güçlenecek.



'HER YAŞTA EŞİT YURTTAŞLIK' VURGUSU



Denizli Kent Konseyi Yaşlı Meclisi, 'her yaşta eşit yurttaşlık' ilkesiyle kentte yaşayan tüm bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Meclis, yaşlı bireylerin sesi olmayı ve Denizli'yi 'yaşlı dostu kent' vizyonuna taşımayı amaçlıyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisi Genel Kurulu, 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 10.00'da, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi S2 Salonu'nda gerçekleştirilecek.