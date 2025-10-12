Meksika Donanması (SEMAR), yoğun yağışlar ve nehir taşkınlarının vurduğu eyaletlerde Plan Marina kapsamında aralıksız yardım faaliyetlerini sürdürüyor. 41 kişinin hayatını kaybettiği ve kayıp olan 27 kişinin arama çalışmalarının sürdürdüğü Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo ve Tamaulipas'ta binlerce personel, araç, hava ve deniz unsurlarıyla afetzedelere destek veriliyor.

BURSA (İGFA) - Meksika'da son günlerdeki şiddetli yağışlar nedeniyle Río Cazones, Ídolo ve Tenango de las Flores Barajı gibi su kaynaklarında taşkınlar yaşanırken, SEMAR ekipleri afet bölgelerine hızla müdahale etti.

Eyalet yetkilileri, Veracruz'da 15, Puebla'da 9, Hidalgo'da 16 ve Querétaro'da bir olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, kayıp 27 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Puebla, Tamaulipas ve Veracruz'ta toplam 3 bin 300'den fazla personel görev yaparken, 4 bin'e yakın gıda kolisi de dağıtıma hazırlandı.

VERACRUZ'TA RÍO CAZONES TAŞKINI

Poza Rica ve Cazones bölgesinde Río Cazones'un taşması sonucu bin 236 deniz kuvvetleri personeli sahada çalıştı.

Alınan bilgiye göre ekipler 2 binden fazla kişiye yardım ulaştırırken, 70 kişiye tıbbi müdahale yaptı, 600 kişiyi güvenli barınaklara tahliye etti, 5 yolda temizlik ve tıkanıklık açma çalışması yürüttü, 5 ton çöp topladı.

ÁLAMO'DA ÍDOLO NEHRİ ETKİSİ: ULAŞIMA AÇILAN YOLLAR

Álamo, Veracruz'ta Ídolo Nehri taşkınında ise 450 personel görev aldı:147 kişiye doğrudan yardım sağlandı, 13 tıbbi müdahale gerçekleştirildi, 3 ana ulaşım yolu temizlenerek trafiğe açıldı, 25 kişi tahliye edildi.

PUEBLA'DA BARAJ TAŞKINI: 393 KİŞİYE YARDIM

Huauchinango'da Tenango de las Flores Barajı'nın taşmasıyla bin 325 denizci bölgeye sevk edilirken, 393 kişiye yardım ulaştırıldı, 80 tıbbi müdahale yapıldı, 4 yol temizlendi, 3 büyük reklam panosu ve devrilmiş ağaçlar kaldırıldı.

TUXPAN'A TAKVİYE: GEMİ VE TUGAY YOLDA

Acil müdahaleleri güçlendirmek için ARM Guanajuato (PO-153) gemisi ve 83 kişilik Acil Müdahale Tugayı, Tuxpan limanına doğru yola çıktı.Meksika Donanması, afet yönetiminin Yardım Aşaması'nda hava ve deniz unsurlarıyla koordineli çalışarak, binlerce afetzedenin güvenliğini sağladı.

Yetkililer, yağışların devam etmesi halinde ekiplerin hazır olduğunu belirtti.