TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı'nın 2026 yılı bütçesini Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sundu. Kurtulmuş, bütçenin yüzde 82'sinin cari giderlerden, yüzde 17'sinin ise yatırımlardan oluştuğunu açıkladı. Kurtulmuş, 2026 bütçesinin yüzde 52,9 artışla 27,2 milyar lira olduğunu duyurdu.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, Meclis Başkanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Kurtulmuş, 2026 yılı bütçesinin 27 milyar 235 milyon 264 bin lira olarak belirlendiğini bildirerek, bu rakamın 2025 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 52,9 artış anlamına geldiğini söyledi.

'BÜTÇENİN YÜZDE 66'SI PERSONEL VE TEDAVİ GİDERLERİ'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bütçenin bileşimine ilişkin, 2026 yılı harcamalarının yüzde 82,3'ü cari giderlerden, yüzde 17,7'si ise yatırım giderlerinden oluştuğunu belirterek, bütçenin yüzde 66,3'ü büyük oranda personel, SGK giderleri ve tedavi harcamalarına yönelik olduğunun altını çizdi.

Kurtulmuş, yasa gereği bazı kurumlara yapılan Hazine yardımlarına da dikkati çekti.

'Kamu Denetçiliği Kurumu'na 469 milyon 737 bin lira, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na ise 1 milyar 583 milyon 976 bin lira aktarılacaktır' diyen Kurtulmuş, 'Bu tutarlar sırasıyla toplam bütçenin yüzde 1,7'sini ve yüzde 5,8'ini oluşturmaktadır' dedi.

Meclis'in mali disiplini ve denetim süreçlerine ilişkin de bilgi veren Kurtulmuş, '2024 yılı bütçemiz 10 milyar 946 milyon 620 bin liraydı ve yüzde 99,8 oranında gerçekleşti. Sayıştay denetimleri, tüm harcamaların usule uygun ve belgelere dayalı olduğunu teyit etmiştir' dedi.

2025 yılı bütçesinin 17 milyar 817 milyon lira olarak kanunlaştığını, şu ana kadar yaklaşık yüzde 71'inin harcandığını ifade eden Kurtulmuş, sunumun sonunda ise, bütçenin yasama faaliyetlerinin güçlendirilmesi, milletimizin temsil mekanizmasının daha etkin işlemesi amacıyla hazırlandığını, 2026 yılı bütçemizin ülkemize hayırlı olmasını diledi.