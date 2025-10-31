30 Ekim 2020 İzmir depreminin üzerinden beş yıl geçti. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, depremzedelerin hâlâ mağduriyet yaşadığını belirterek, 'TOKİ'nin elindeki boş konutlar söz verildiği gibi orta hasarlılara verilmelidir' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan ve 117 vatandaşın hayatını kaybettiği İzmir depremi sonrası 5 yıl geride kaldı.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, depremin yıldönümünde yaptığı açıklamada hem kayıpları andı hem de sürece dair önemli mesajlar verdi.

Özkan, deprem sonrası İzmir'de dayanışma ruhunun öne çıktığını vurgulayarak, 'Vatandaşlarımızın sabırlı ve azimli çabaları sayesinde hak kazanımları elde edildi. Sabahlara kadar mücadele eden günebakanlar sayesinde depremzedeler haklarını kazandı. Bu süreç toplumsal iş birliğinin önemini gösterdi.' ifadelerini kullandı.

'KOOPERATİF MODELİ UMUT OLDU'

Depremzedelerin kendi çabalarıyla kurduğu Halk Konut Kooperatiflerinin önemli bir başarı örneği oluşturduğunu belirten Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'a teşekkür ederek, 'Yaklaşık bin 500 konut üretiliyor. Belediyelerimizin desteği bu sürecin en önemli dayanağı olmuştur ve devam etmesi büyük önem taşımaktadır' dedi.

Özkan, bazı müteahhitlerin depremzedeler üzerinden kazanç sağlamaya çalıştığını belirterek sert konuştu. Bazı müteahhitlerin haksız ek ücret talep etmeleri ya da parayı alıp inşaata başlamamalarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Özkan, 'Vatandaşın hakkı korunmalı, yükleniciler sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelidir' dedi.

'BİNLERCE KİŞİ HÂLÂ EVİNE KAVUŞAMADI'

Depremde 79 bin 272 bağımsız bölümün hasar gördüğünü hatırlatan Özkan, yapılan konutların önemli bir adım olduğunu ancak birçok vatandaşın hâlâ evsiz olduğunu söyleyerek, 'Başından beri hibe yerine uygun kredi desteği sağlansaydı, çok daha fazla depremzede evine kavuşurdu. Dört yıl sonra alınan Dünya Bankası kredisi umut ışığı oldu ancak orta ve az hasarlılar hâlâ kendi imkânlarıyla ev yapıyor. TOKİ'nin elinde yaklaşık 1.000 boş konut bulunuyor. Bu konutların söz verildiği gibi orta hasarlı depremzedelere tahsis edilmelidir' diye konuştu.

Açıklamasında dayanışma çağrısı da yapan Özkan, 'Beş yıl geçmesine rağmen acımız taze, umudumuz dimdik ayakta. İzmir'in geleceğini güvenle inşa etmek için devlet, belediyeler, müteahhitler ve vatandaşlar birlikte çalışmalı. Depremzedelerin güvenliği, adaleti ve dayanışması önceliğimizdir.' diyerek sözlerini noktaladı.