Huawei, JA Solar, UNESCO ve Tayland Eğitim Bakanlığı yeşil becerilere sahip ve dijital olarak güçlendirilmiş yeni nesil öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan Yeşil Eğitim Projesi'ni Tayland'da resmen başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Huawei'nin TECH4ALL girişimi kapsamında yürütülen proje, Tayland'da 11 okul ve toplum merkezine temiz enerji çözümleri ile Bilgi ve İletişim Teknolojisi (ICT) becerileri eğitimi getirecek.

Projenin ilk iki yararlanıcısından biri olan Banna Bölgesi Öğrenim Teşvik Merkezi için yeni kurulan güneş enerjili çatı, 3 Aralık'ta Nakhon Nayok'ta projenin resmi açılışına damgasını vurdu.

Huawei Tayland CEO'su David Li, "Yeşil Eğitim Projesi bir KSS projesinden daha fazlasıdır; Tayland'ın gençliğine ve geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırımdır" dedi. "Temiz enerji çözümlerini uygulamalı eğitimle birleştirerek sürdürülebilir büyüme ve kapsayıcılık için bir model oluşturmayı hedefliyoruz."

Proje, okulları ve toplulukları yenilenebilir enerji sistemleriyle donatıp teknik becerileri geliştirerek Tayland'da, özellikle de yetersiz hizmet alan kırsal bölgelerde eğitim ve enerji alanındaki temel zorlukların ele alınmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu aynı zamanda yeşil inovasyona yönelik daha geniş çaplı bir ulusal girişimin de parçası.

Projenin ilk iki yararlanıcısı, yeşil enerji ve sürdürülebilirlik alanında yerel topluluklara bir dizi dijital ve teknik beceri kazandıracak.

Banna Bölgesi Öğrenme Teşvik Merkezi, Nakhon Nayok'ta bulunan bir toplum merkezi. Merkez, yeşil enerji ve dijital okuryazarlık konularında ücretsiz eğitimler verecek ve yetersiz hizmet alan bölgelerdeki beceri açığını kapatmayı amaçlayacak.Nong Chok'taki Kanchanapisek Mesleki Eğitim Koleji, öğrencilere kurulum, bakım ve operasyonları öğretmek için bağışlanan PV sistemlerini kullanacak ve gelecekteki istihdam için değerli teknik beceriler sağlayacak.

Tayland'ın Yeşil Eğitim Projesi'nin potansiyeli yerel okul ve öğretmenler tarafından iyi karşılandı.

Banna Bölgesi Öğrenme Teşvik Merkezi Müdürü Tisakorn Klinbooppha, "Bu proje, küresel şirketler ile yerel okullar arasındaki işbirliğinin nasıl anlamlı bir değişim yaratabileceğinin güçlü bir örneğidir. Bağışlanan güneş enerjisi ekipmanı, öğrencilerimize yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu ve bakımı konusunda uygulama deneyimi kazandıracak ve bu da onlara iş piyasasında rekabet avantajı sağlayacak." dedi.