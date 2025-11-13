TÜİK verilerine göre, Eylül ayında tavuk eti üretimi 228 bin 846 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 731 milyon 478 bin adet olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi yıllık bazda artarken, yumurta üretimi azaldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Eylül ayında tavuk eti üretimi 228 bin 846 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 731 milyon 478 bin adet oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,3 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,3, tavuk eti üretimi ise yüzde 6,9 arttı.

Bir önceki ay 229 bin 965 ton olan tavuk eti üretimi, Eylül'de yüzde 0,5 düşüş gösterirken; tavuk yumurtası üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artış kaydetti.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE TAVUK ETİ ÜRETİMİ YÜZDE 12,7 ARTTI

Yılın ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) bir önceki yılın aynı dönemine göre; tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,9 azaldı.

Söz konusu verilere göre kesilen tavuk sayısı yüzde 10,3, tavuk eti üretimi ise yüzde 12,7 oranında artış kaydetti.