TÜİK verilerine göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı. Ancak Ocak-Eylül döneminde toplam üretim yüzde 0,3 artış gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini yayımladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 892 bin 886 ton oldu.

Toplanan süt miktarı bir önceki aya göre de yüzde 4,3 azaldı. Ağustos ayında bu miktar 933 bin 234 ton olarak kaydedilmişti.

Eylül ayında içme sütü üretimi bir önceki aya göre yüzde 4,8 artarak 138 bin 726 tona yükseldi.

SÜT ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM ARTIŞI

Geçen yılın aynı ayına göre Eylül ayında; inek peyniri üretimi yüzde 1,3, ayran ve kefir üretimi yüzde 13,1, yoğurt üretimi yüzde 9,6 ve içme sütü üretimi yüzde 2,5 artarken, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 2,4 azaldı.

Yılın ilk dokuz ayında (Ocak-Eylül) bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplanan inek sütü miktarı yüzde 0,3 arttı.

Ayrıca; İnek peyniri üretimi yüzde 1,6, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,9, yoğurt üretimi yüzde 4,9, içme sütü üretimi yüzde 7,4, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 8,8 oranında artış kaydetti.