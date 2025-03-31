İçişleri Bakanlığı, 9 günlük tatilin ikinci günü olan 30 Mart Pazar gününe ilişkin trafik raporunu kamuoyuyla paylaştı. 709 trafik kazasının meydana geldiği tatilin ikinci gününde 14 kişi hayatını kaybederken, bin 280 kişi yaralandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük tatilinin ikinci günü, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart Pazar gününe ilişkin trafik bilançosunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 14 canın geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktığını belirterek, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" mesajını yineledi.

Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef ????14 vatandaşımız hayatını kaybetti, ????1.280 vatandaşımız ise yaralandı. 14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram… pic.twitter.com/FpeCUHXL7S— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 31, 2025

Bu arada 9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin denetimleri sürdüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin 2. günü 30 Mart 2025 Pazar günü trafik ekiplerimizce; 420 bin 737 araç denetlendiğini, 22 bin 310 araca hız ve radar işlemi, 18 bin 49 araca ise diğer işlemler yapıldığını belirterek, "Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.