Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda çalışan personele "Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende" projesi kapsamında 426 bin 915 öğretmen ilk yardım eğitimi, 3 milyon 17 bin 26 öğrenci de ilk yardım semineri aldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nın bilinçli bir şekilde ve zamanında yapılan ilk yardımın hayat kurtardığı gerçeğini göz önünde bulundurarak Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda çalışan personele verdiği ilk yardım eğitimleri artarak devam ediyor.

"İlk Yardım Eğitici Eğitimi Merkezi" ile 81 il millî eğitim müdürlüğünde ve İstanbul'daki Anadolu ile Avrupa yakasında 2 ayrı merkezde Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen 82 "İlk Yardım Eğitim Merkezi" ve 144 ek sınıf olmak üzere toplam 226 sınıfta ilk yardım hizmetleri eğitimi yürütülüyor.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından eğitici eğitimi verilen 435 öğretmen ve 39 okul hemşiresi olmak üzere toplam 474 personelin Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi ile ilk yardım eğitmeni olarak görev almaları sağlandı.

Bakanlıkça ulusal ölçekte sürdürülen ve hassasiyet gerektiren "Çocuklarımız İlk Yardımla Daha Güvende" projesi çerçevesinde "Görevimiz İlk Yardım" sloganı ile yürütülen eğitimler kapsamında, 2019 yılından bugüne kadar toplam 426 bin 915 öğretmene uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Böylece söz konusu öğretmenler, okullarda oluşabilecek acil durumlar karşısında müdahale edebilme bilgi ve becerisine sahip oldu.

Ayrıca, 2020 yılından itibaren de 3 milyon 17 bin 26 öğrenci ve 118 bin 313 veli de ilk yardım semineri aldı. Öğrenci ve velilerin evlerinde ve sosyal hayatta ilk yardım bilincini geliştirmelerine ve ilk yardım kültürü ile hayata hazırlanmalarına katkı sunuldu.

Bakanlık bünyesindeki tüm öğretmenlerin süreç içerisinde ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalarını için gerekli altyapı çalışmaları yapılmaya devam ediliyor.