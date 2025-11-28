Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman şirketlerinin nakit giriş ve çıkışlarını karşılayacak asgari likidite düzeyini belirleyen yeni tebliği Resmî Gazete'de yayımladı. Tebliğ 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tasarruf Finansman Şirketlerinin Likidite Yeterlilik Oranının Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ' ile tasarruf finansman şirketlerinin likidite yönetimi için yeni düzenlemeler 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

Tebliğe göre, şirketlerin likidite düzeyi, nakit girişlerinin nakit çıkışlarına oranı üzerinden ölçülecek ve bu oran günlük olarak hesaplanacak.

Haftalık basit aritmetik ortalama olarak hesaplanan likidite yeterlilik oranının yüzde 100'den az olmaması zorunlu olacak. BDDK, şirket bazında daha ihtiyatlı oranlar belirleme yetkisine de sahip bulunuyor.

Nakit girişleri, 30 gün içinde gerçekleşmesi beklenen tahsilat ve alacaklar üzerinden dikkate alınacak; vadesiz veya vadesi belirli olmayan alacaklar için asgari tahsilatlar oranında hesap yapılacak. Ayrıca kasa, efektif, kira sertifikaları, yatırım fonları, fiziki altın ve tasarruf girişleri gibi kalemler nakit girişi olarak sayılacak.

Öte yandan, 30 gün içinde tahsil edilmesi beklenmeyen veya tasfiye ve zarar niteliğinde sınıflandırılan alacaklar, ödenmesi geciken tasarruf ödemeleri ve şarta bağlı işlemler nakit girişine dahil edilmeyecek.

Nakit çıkışları ise şirketin 30 gün içinde yerine getirmesi beklenen yükümlülükleri üzerinden hesaplanacak. Buna sözleşmeden cayma veya fesih durumunda müşteriye iade edilecek tutarlar, tahsisatlar, temettü ödemeleri ve bilanço dışı borçlar dahil edilecek. İşletme giderleri, personele yapılan ödemeler, amortisman ve vergi gibi yükümlülükler ise nakit çıkışı hesabına dahil edilmeyecek.

Şirketler, likidite yeterlilik oranını haftalık olarak BDDK'ya raporlayacak. Oranın altı hafta üst üste yüzde 200'ün altına düşmesi veya yüzde 120'nin altına inmesi durumunda nedenleri ve alınacak önlemler Kuruma ivedilikle bildirilecek. Tebliğe göre, oluşan uyumsuzlukların iki hafta içinde giderilmesi zorunlu olacak.

