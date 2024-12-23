Ekim ayı verilerine göre yeniden şekillenen Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, yıllık ve aylık artışını bu ay da sürdürdü. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,32 artış ile hayvan yemi oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 32,59 arttı, aylık yüzde 2,75 arttı

2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,03 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,04 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,10 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,03 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 42,35 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 64,81 artış ile diğer mal ve hizmetler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,32 artış ile hayvan yemi oldu.