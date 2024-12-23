81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden “Çengel-13” operasyonlarında 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi, 37 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - Sahte alkol imalatçılarına karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son bir haftadır gerçekleşen Çengel-13 operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı.

Operasyonlarda 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüpheli yakalandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1871055738857992294

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.