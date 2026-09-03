MSB, 30 Ağustos'ta KKTC-Mersin seferindeki yolcu gemisinin alabora olması ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen kazalarda, Deniz ve Hava Kuvvetleri imkanlarıyla arama kurtarma desteği sağladığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e seyir hâlindeki yolcu gemisinin alabora olması ve Marmara Denizi'nde iki ticari geminin çarpışması sonucu yaşanan kazalara ilişkin arama kurtarma çalışmalarına destek verildiğini açıkladı.

İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezinde gerçekleştirilen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında konuşan Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 30 Ağustos'ta KKTC Girne'den Taşucu/Mersin'e seyir hâlinde bulunan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlar ile Kıbrıs Türkü kardeşler için başsağlığı diledi. Kazada kurtarılan vatandaşlara da 'geçmiş olsun' dilekleri iletilirken, arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın ve TCG Alemdar'ın da aralarında bulunduğu 7 gemi ve 11 hava aracıyla destek sağlandığı bildirildi.

SİLİVRİ AÇIKLARINDAKİ GEMİ ÇARPIŞMASI

Bu arada 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebata yönelik arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.

Bu çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4 gemi ve 1 İHA, ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri ile ilgili kurumlarla koordinasyon içinde destek verildiğini belirten Tuğamiral Aktürk, kurumlarla koordinasyon içinde destek sağlandığını ifade ederek, MSB'nin iki ayrı deniz kazasına yönelik arama kurtarma faaliyetlerini eşgüdüm içerisinde sürdürdüğünü vurguladı.

Girne açıklarında alabora olan gemi kazasıyla ilgili Deniz Kuvvetlerimize ait 7 gemi ve 11 hava aracı arama kurtarma çalışmalarına katılırken, Marmara Denizindeki gemi kazasıyla ilgili de Deniz Kuvvetlerimiz 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetlerimiz de 1 uçak ve 1 arama kurtarma: pic.twitter.com/boMZZI3XsB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2026