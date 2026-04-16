İzmir Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde 17-18 Nisan tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası yerleşkesinde 'Üretimin Sürekliliği: Tarıma Dayalı Endüstriyel Peyzajlarda Bellek, Mekân ve Dayanıklılık Çalıştayı ve Paneli' düzenlenecek.

İZMİR (İGFA) - 'Üretimin Sürekliliği: Tarıma Dayalı Endüstriyel Peyzajlarda Bellek, Mekân ve Dayanıklılık Çalıştayı ve Paneli', her yıl 18 Nisan'da kutlanan 'Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü' kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yürütücülüğünde hayata geçirilecek.

17-18 Nisan tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası yerleşkesinde düzenlenecek etkinlik, İzmir'in tarıma dayalı endüstri mirasının hikâyesi, mekanları, zanaatları ve bu değerlerin günümüz risklerine dair kırılganlıklarını ele alan dört tematik eksen çerçevesinde şekillenecek. Farklı uzmanları bir araya getirecek 17 Nisan'daki çalıştay ile İzmir'in tarıma dayalı endüstri mirasının belgelenmesi, korunması ve sürdürülmesine ilişkin bilgi ve deneyimlerin aktarılması ve bu değerlerin geleceğe taşınmasına yönelik stratejileri içeren bildirgenin hazırlanması hedefleniyor. Çalışmalar, 18 Nisan'da izleyiciye açık panelde kamuoyuyla paylaşılacak. ICOMOS'un 2026 yılı 'Çatışma ve Afet Bağlamında Yaşayan Mirasa Acil Durum Müdahalesi' teması çerçevesinde gerçekleştirilecek çalıştay ve panelde alanında uzman isimler de konuşmacı olarak yer alacak.

İki günlük programın ilk gününde çalıştay, ikinci gününde panel yapılacak. 17 Nisan'da iki oturum halinde düzenlenecek çalıştay öncesi Kent Gönüllüsü ve Araştırmacı Erol Şaşmaz 'Darağacı' başlıklı sunum gerçekleştirecek. 18 Nisan'da ise UNESCO Akdeniz Havzası Su Kaynakları Yönetimi Kürsü Başkanı, Uluslararası Su Kaynakları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Baba 'İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Bunun Sonucu Tarımsal ve Kültürel Yansımaları' başlıklı sunum yapacak.

ICOMOS üyesi Koruma Uzmanı Mimar, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Prof. Dr. Deniz Özkut ise 'Üretimin Sürekliliği: Tarıma Dayalı Endüstriyel Peyzajlarda Bellek, Mekân ve Dayanıklılık Çalıştayı Bildirgesi' başlığında konuşacak. Program sonunda soru-cevap etkinliği gerçekleştirilecek.