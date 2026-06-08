İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Foça Yeniköy'de heykeltıraş Ahmet Uzun tarafından yapılan 3,5 metrelik Atatürk heykelinin açılışını, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve mahalle sakinleriyle gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, mesaisine Foça'da başladı.

Yenibağarası'nda ilçenin 16 muhtarıyla bir araya gelen Başkan Tugay, muhtarlarla ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüştü. Başkan Tugay'ın bir sonraki durağı ise Foça Yeniköy oldu.

Yeniköy Muhtarı Hasan Ercan ve mahalle sakinlerinin Atatürk heykeli talebi üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan heykelin açılış töreni gerçekleştirildi. Heykeltıraş Ahmet Uzun'un eseri olan 3,5 metre yüksekliğindeki Atatürk heykeli; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve mahalle sakinlerinin katılımıyla yapılan törenle açıldı. Törende konuşan Başkan Tugay, 'Böyle bir insanın heykelini dikmeyeceğiz de ne yapacağız?' diyerek, 'Biz Ata'mızla gurur duyuyoruz. Onun bize armağan ettiği değerlerin kıymetinin farkındayız. İstiyoruz ki onun gölgesi bu ülkenin her köşesinde, hepimizin üzerinde olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerini, vatan sevgisini, milletine duyduğu bağlılığı ve bu ülke için kurduğu hayalleri anlamak herkesin boynunun borcudur. Onun manevi mirasına sahip çıkmak ise kaçınılmaz bir sorumluluktur' ifadelerini kullandı.

Açılışın manevi açıdan büyük anlam taşıdığını belirten Başkan Tugay, 'Bu güzel köyde bir kez daha bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Böylesine güzel bir kentte yaşamak, bu kadar değerli insanlarla hemşehri olmak ve bu tür buluşmalarda sıcaklığı, dostluğu ve dayanışmayı hissetmek, görevimizi yerine getirirken bize en büyük gücü veriyor. Bu manevi destek bizi ayakta tutuyor. Çalışmalarımızı kolaylaştıran bir siyasi ve idari ortam olmasa da sizlerle her buluşmamızdan güç alarak görevlerimize dönüyoruz' dedi.

İzmir'in dört bir yanında hizmet üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Tugay, 'İmkânlarımız ne kadar kısıtlanmaya çalışılırsa çalışılsın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle birlikte kentimizin her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorunları geçici değil, kalıcı biçimde çözmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Bunun yanında, talep edilen bölgelerde Atatürk heykelleri ve milli değerlerimizi yaşatan anıtları da kentimize kazandırmaya devam ediyoruz' diye konuştu.

Atatürk heykellerinin yalnızca birer anıt olmadığını ifade eden Başkan Tugay, 'Atatürk heykelinin bulunduğu yerde her yurttaşın ne kadar kıymetli olduğu hatırlanır. Bu topraklarda bağımsız bir ülke kurmak için verilen mücadele ve o mücadeleyi veren insanlara duyduğumuz saygı yeniden hatırlanır. Bu semboller ortak değerlerimizi yaşatır ve gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olur. Atatürk'ün Türkiye'ye dair düşüncesinin hâkim olduğu yerde insan haklarına, hukuka ve eşit yurttaşlığa verilen değer vardır. İnsanları tebaa olmaktan çıkarıp vatandaş olarak kabul eden ve haklarını teslim eden bir anlayış vardır' ifadelerini kullandı.

'Dünyanın en büyük liderlerinden biri'

Mustafa Kemal Atatürk'ün zor koşullar altında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyleyen Tugay, 'Okuma yazma oranının son derece düşük olduğu, ekonominin büyük ölçüde yabancıların kontrolünde bulunduğu, kadınların temel haklardan mahrum bırakıldığı ve ülkenin işgal altında olduğu bir dönemde milletine olan inancı ve sevgisiyle öne çıkan bir lider vardı. Atatürk, egemenliğin millete ait olması gerektiğini savundu; eğitimden sağlığa, ekonomiden toplumsal yaşama kadar pek çok alanda seferberlik başlattı. Türkiye tarihinin en büyük kalkınma hamlelerinden birine öncülük etti. En önemlisi de bu ülkenin hiçbir gücün karşısında boyun eğmesine izin vermedi. Hayatını kaybettiğinde yalnızca Türkiye değil, dünya da onu saygıyla andı. Bugün hâlâ dünyanın en büyük liderlerinden biri olarak anılıyor' dedi.

Açılışta, kostümleri Meslek Fabrikası tarafından dikilen Yenibağarası Köy Kadınları Folklor Ekibi gösteri yaptı. Açılışın ardından Başkan Tugay, köy sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirip ardından Yeniköy Yörük Evi'ni ziyaret etti. Başkan Tugay, Yeniköylü klasik araba sahipleriyle de bir araya geldi.