Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye Mahallesi'ndeki tarihi Taş Mektep'te oluşturulacak Kent Müzesi için halktan eski fotoğraf, eşya ve okul hatıralarının toplanmasına yönelik açık çağrı yapıldı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, Tirilye'nin tarihini geleceğe taşımak için önemli bir çağrıda bulundu. Taş Mektep'i Kent Müzesi'ne dönüştürmek için kolları sıvayan belediye, koleksiyonu, vatandaşlardan gelecek bağışlarla zenginleştirmek istediğini duyurdu.

Bu konuda antik dönemden Cumhuriyet'e kadar Tirilye'nin tarihine ışık tutacak her türlü hatıra ve objeye ihtiyaç olduğunu belirten yetkililer, katkıda bulunmak isteyenlerin eski fotoğraflar, videolar, düğün ve bayram kayıtları gibi görsel materyallerin yanı sıra, geleneksel kıyafetler, mutfak eşyaları, mübadele valizleri ve zeytincilik aletleri gibi gündelik yaşam objelerini de bağışlayabileceğini belirtti.

Eğitim tarihine ışık tutacak hatıraların müze için büyük önem taşıdığının altı çizilen çağrıda Taş Mektep'te okuyan öğrencilerin çanta, defter, karne gibi okul hatıraları müze koleksiyonunda sergileneceği ifade edildi.

Trilye Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği yetkilileri, bağış yapmak isteyenlerin Tirilye Mahallesi Muhtarı Süleyman Alkız ile Mudanya Belediye Meclis Üyesi Murat Kara veya dernek üyesi Buse Uzel ile iletişime geçebileceği gibi Mudanya Belediyesi'nin 444 8 922 nolu hattında da da bilgi alınabileceği kaydetti.