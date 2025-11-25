İstanbul'da 1859 yılında inşa edilen ve uzun yıllardır Şile Feneri Deniz Müzesi olarak kullanılan tarihi Şile Feneri, CHP'li Şile Belediyesi tarafından ticari amaçla Şile Bezi satış ofisine dönüştürülmesiyle gündeme geldi. Vatandaşlar ve bölge esnafı tepki gösterdi.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en eski ve en büyük deniz fenerlerinden biri olan Şile Feneri, 2004 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla müze kimliğine kavuşmuş ve uzun yıllar Şile Feneri Deniz Müzesi olarak hizmet vermişti. 2020-2022 yılları arasında yapılan restorasyonla yenilenen fener, dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle yeniden açılmıştı.

Ancak Şile Feneri'nin müze kimliği, CHP'li Şile Belediyesi ve iştirakçi şirketi Mercan Köşk tarafından ticari amaçla kullanılmasıyla tartışma konusu oldu.

Fenerin tarihi odalarında Şile Bezi ürünlerinin satışa sunulması, raflar ve POS makineleriyle alışveriş yapılması, hem ziyaretçileri hem de ilçe esnafını şaşkına çevirdi.

Vatandaşlar, müze olarak ziyaret etmeye geldikleri tarihi fenerde karşılaştıkları satış ofisinin tarihi yapının ruhuna zarar verdiğini belirtirken, Şile Belediyesi'nin İlçe merkezindeki Şile Bezi Tanıtım Ofisi'ni kapatıp burayı 'Emekliler Kahvesi'ne dönüştürmesi de eleştiri konusu oldu.

Bölge sakinleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün tarihi fenerin içinde ticari faaliyet yürütülmesine izin verip vermediğinin açıklanmasını istendi.

Tarihi Şile Feneri'nin müze kimliğinin korunması ve denizcilik kültürüne hizmet etmesi gerektiğini vurgulayan ziyaretçiler, uygulamaya tepki gösterdi.