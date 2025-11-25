HAK-İŞ Konfederasyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı basın açıklamaları düzenledi. Mardin'deki eylemde, kadına yönelik şiddete karşı 50 yıllık kararlı duruş bir kez daha vurgulandı.

MARDİN (İGFA) - HAK-İŞ Konfederasyonu, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklamaları yaptı.

Mardin'de gerçekleştirilen etkinliğe HAK-İŞ Mardin İl Başkanı ve Hizmet-İş Şube Başkanı Aziz Adıbelli, Öz Sağlık-İş Şube Başkanı Şehmus Tetik, Hizmet-İş yönetimi ve kadın komiteleri katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Aziz Adıbelli, HAK-İŞ'in 50 yıldır kadına yönelik şiddete karşı kararlı duruşunu sürdürdüğünü belirterek, 'Nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin tüm biçimlerine karşıyız. Kadına yönelik şiddetin en acımasız hali savaş ve işgal bölgelerinde yaşanıyor' dedi. Adıbelli, Filistin/Gazze, Doğu Türkistan, Sudan, Yemen, Lübnan ve Myanmar'daki kadın ve çocukların sistematik şiddetin en ağır bedelini ödediğine dikkat çekti.

Türkiye'deki şiddet tablosuna da değinilen açıklamada, TÜİK verilerine göre kadınların yüzde 28,2'si psikolojik, yüzde 18,3'ü ekonomik ve yüzde 12,8'i fiziksel şiddete maruz kaldığına dikkati çekilerek, son 12 ayda ise yüzde 11,6 psikolojik, yüzde 3,7 dijital, yüzde 3,1 ısrarlı takip ve yüzde 2,6 fiziksel şiddet görüldüğünü ve boşanan kadınlarda bu oranların daha da yüksek olduğu kaydedildi.

Çalışma hayatında kadına yönelik şiddetin önlenmesi için HAK-İŞ'in 15 maddelik acil eylem çağrısını da açıklayan Hak-İş Mardin İl Başkanı ve Hizmet-İş Şube Başkanı Aziz Adıbelli, talepler arasında sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, ILO C190 Sözleşmesi'nin onaylanması, işyerlerinde 'Şiddete Sıfır Tolerans Politikası' uygulanması, eşit işe eşit ücret denetiminin güçlendirilmesi, dijital şiddetle mücadele ve mağdurlara hızlı hukuki ve psikolojik destek sağlanması konularının yer aldığını söyoledi.

Tüm emekçi kadınları HAK-İŞ çatısı altında dayanışmaya davet eden Adıbelli açıklamasını, 'Şiddetin her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz' vurgusuyla noktaladı.

Mardin'deki eylemde 'Yaşasın emeğin onuru!', 'Yaşasın kadın-erkek dayanışması!' Yaşasın HAK-İŞ'in mücadelesi!' sloganları da atıldı.