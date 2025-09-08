Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu Enes Doğan, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Feyzullah Aktürk’ü yenerek “Başpehlivanlık” unvanını 2. kez aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Yiğidimizi yürekten tebrik ediyorum.” diyerek genç güreşçiyi kutladı.BALIKESİR (İGFA) - Antalya’nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Güreş Sahası’nda düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı, finalde rakibi Feyzullah Aktürk’ü yenen Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu Enes Doğan oldu. Başpehlivan unvanını alarak Balıkesir’i gururlandıran Enes Doğan başarılı performansıyla göz doldurdu. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu’nun belirlendiği 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinde, kıran kırana mücadeleler gerçekleştirildi. Geçtiğimiz sezonu CW Enerji Yağlı Güreş Ligindeki genel sıralamada şampiyon bitiren Enes Doğan 2025 yılını 3’üncü olarak tamamladı. Genç güreşçiyi her zaman destekleyen ve yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’imize ‘Başpehlivanlık’ unvanını getiren yiğidimizi gönülden tebrik ediyorum. Çok mutlu olduk, gururlandık.” sözleriyle Doğan’ı tebrik etti.

ENES DOĞAN “EBEDİ” ALTIN KEMER YOLUNDA

2023 yılında 662. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltı boyunda birinci olarak başpehlivanlığa yükselen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un yıldız ismi Enes Doğan; 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde, 2024-2025 Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlığı kazandı. Başarılı performansıyla yağlı güreşlerin favorilerinden olan Enes Doğan, 2026 yılında yapılacak olan Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşlerinde Altın Kemerin ebedi sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

AKIN: “YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu başarılı güreşçi Enes Doğan’ı hiç yalnız bırakmayan ve her müsabakasını takip eden Başkan Akın, “673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final müsabakasını kazanarak Başpehlivan unvanını Balıkesir’imize getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu yiğidimiz Enes Doğan’ı yürekten tebrik ediyorum. Bu gurur bizim, bu gurur Balıkesir’imizin. Dualı çayırlarda nice zaferlere Enes Doğan!” ifadelerini kullandı.

DOĞAN: “ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın desteğini daima yanında hissettiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu Enes Doğan, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın başta olmak üzere bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Beni bu yaşıma getiren, büyüten aileme ve Türkiye’nin dört bir yanından dualarıyla yanımda olan herkese minnettarım. Çok çalıştım, mücadele ettim. Bu sonucu aldığım için çok mutluyum.” şeklinde konuştu.