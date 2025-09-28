Çarşı esnafı, bir yandan AVM'ler ve e-ticaret siteleriyle rekabet etmeye çalışırken, diğer yandan da özellikle genç neslin geleneksel ürünlere olan ilgisinin azalmasından şikayetçi. Yüzyıllardır babadan oğula geçen mesleklerin geleceği tehlike altında. Bu durum, sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda Kahramanmaraş'ın kültürel mirasının da bir parçasının yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Şehrin bu önemli sorununa dair en güncel gelişmeler, Kahramanmaraş haber ajansları tarafından yakından takip ediliyor.

Esnafın Temel Sorunları ve Talepleri Nelerdir?

Tarihi Kapalı Çarşı esnafının karşı karşıya olduğu temel sorun, girdi maliyetlerindeki, özellikle de Kahramanmaraş altın fiyatları gibi değerli metallerdeki ve ham maddedeki artışlardır. Bakır, gümüş, deri gibi ana malzemelerin fiyatlarının son bir yılda katlanarak artması, üretim maliyetlerini ve dolayısıyla ürün fiyatlarını yükseltmiştir. Bu durum, el işi ürünlerin seri üretim ürünler karşısında rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Esnaf, hükümetten ve yerel yönetimlerden KDV indirimi, düşük faizli krediler ve ham madde temininde kolaylık gibi destekler talep etmektedir. Ayrıca, çarşının tarihi dokusunu koruyacak ve tanıtımını artıracak projelerin hayata geçirilmesi de önemli bir beklentidir.

Geleneksel Meslekler İçin Gelecek Planı Var mı?

Kahramanmaraş'ın somut olmayan kültürel mirasının en önemli taşıyıcıları olan geleneksel el sanatlarının korunması için acil adımlar atılması gerektiği konusunda tüm paydaşlar hemfikir. Bu noktada, meslek odaları ve üniversitelerin iş birliği ile çırak yetiştirme programlarının yeniden canlandırılması, gençlerin bu mesleklere teşvik edilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca, coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artırılması ve bu ürünlerin e-ticaret platformları aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı pazarlara ulaştırılması, esnaf için yeni bir çıkış kapısı olabilir. Şehrin kültürel kimliğinin bir parçası olan bu mesleklerin yaşaması, sadece esnafın değil, tüm Kahramanmaraş'ın sorumluluğundadır.