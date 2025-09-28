Meteoroloji'ye göre 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Marmara’nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale’nin doğusu, İstanbul’un Anadolu Yakası ve kuzeyinde ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü için Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerine yönelik kuvvetli yağış uyarısı yayımladı.

Marmara’nın güney ve doğusunda (Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale’nin doğusu, İstanbul’un Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri) yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği duyurulurken, ayrıca Aydın, İzmir ve Manisa’nın güneyinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış öngörüldüğünü bildirdi.

Batı Karadeniz’de ise bölge genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağışlar etkili olacak.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağıran Meteoroloji, yetkili mercilerin uyarılarının takip edilmesi gerektiği vurguladı.

Bölgedeki belediyeler ve AFAD, olası risklere karşı hazırlıklarını sürdürürken, vatandaşların güncel hava durumu bilgilerine dikkat etmesi önerildi.