Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2026 yılı giriş sınavı, 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenecek. Sınavlar için son başvuru 27 Mart.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka, binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Giriş Sınavı'nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma imkânı kazanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' İş Birliği Protokolü doğrultusunda 2026 yılı Darüşşafaka Giriş Sınavı'na başvurular, e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Aday öğrenciler, okul yönetimlerinden ve sınıf öğretmenlerinden destek alarak sınava başvurabilecek.

Her yıl sınavı kazanan öğrencilerin başta eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, okul kıyafeti, kırtasiye gibi tüm gereksinimlerinin Darüşşafaka tarafından karşılanıyor. Darüşşafaka, yükseköğrenime devam eden mezunlarına da burs desteğini sürdürüyor.

BAŞVURULAR 27 MART'A KADAR ALINACAK

Sınava katılmak isteyen adayların başvurularını, e-Okul sistemi üzerinden 27 Mart Cuma gününe kadar tamamlamaları gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından 5. sınıftan başlayan tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı başvuru şartları arasında; öğrencinin T.C. vatandaşı olması, Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması, Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması, 2025-2026 eğitim yılında ilkokul sınıf öğrencisi olması bulunuyor.

ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN EĞİTİM MODELİ

Yeni sınav dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, bu noktada özellikle 4. sınıf öğretmenleri ile okul müdürlerimizin desteğini de beklediklerini söyledi.