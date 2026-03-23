İkinci ara tatilin sona ermesiyle yaklaşık 18 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı. Sınav yılı olan 8 ve 12'nci sınıflar için kritik süreç başladı. Öğrenciler yaz tatiline 26 Haziran'da çıkacak.

ANKARA (İGFA) - 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilinin sona ermesiyle birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün yeniden ders başı yaptı.

Bu dönem Ramazan Bayramı tatili ile birleşen 9 günlük aranın ardından okullarda ders zili bu sabah itibariyle çalarken, öğrenciler ikinci döneme kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

Özellikle bu dönem özellikle sınav hazırlığında olan öğrenciler için büyük önem taşıyor.

8'inci sınıf öğrencileri Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 14 Haziran'da yapılacak merkezi sınavda ter dökecek. Sözel ve sayısal oturumlardan oluşacak sınavda öğrenciler, müfredattaki konu ve kazanımlardan sorumlu olacak. 12'nci sınıf öğrencileri ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Üç oturumdan oluşan sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran'da, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri ise 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YAZ TATİLİ 26 HAZİRAN'DA

Yoğun bir sınav maratonuna sahne olacak ikinci dönemin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek.

Son ders zilinin çalmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaz tatiline çıkacak.