6. İzmir Kitap Fuarı, üçüncü gününde yağmura rağmen Kültürpark'ta binlerce kitapseveri ağırladı.

İZMİR (İGFA) - Ziyaretçiler, fuar alanındaki stantları gezip sevdikleri yazarlardan imza alırken fuar kapsamında sahne alan komedyen Tahsin Hasoğlu ise izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kariyerine sosyal medya platformlarında paylaştığı skeçlerle başlayıp kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Tahsin Hasoğlu, BKM Mutfak çatısı altında yaptığı tek kişilik gösterisiyle İZKİTAP kapsamında sahne aldı. İzmir Sanat'ta seyirciyle buluşan Hasoğlu, İzmir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gösterisinde, kadın-erkek ilişkilerinden aile dinamiklerine ve sinemadaki oyunculuk deneyimine kadar birçok konuyu esprili bir dille anlatan Hasoğlu, sahnedeki enerjisiyle izleyicilerin beğenisini topladı. Hasoğlu'nun, gösteriye gelirken fuarı gezerek ziyaretçilerle yaşadığı diyalogları ve 'Bizans Oyunları' filmindeki rolü gibi kişisel deneyimlerini mizahi bir dille anlatması büyük ilgiyle karşılandı. İZKİTAP 2025, 26 Ekim'e kadar yayınevlerini, sahafları ve edebiyat dünyasının birbirinden değerli isimlerini İzmirli kitapseverlerle buluşturmaya devam edecek.