Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2026 Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda deprem bölgesindeki çiftçilere yem desteği sağlanması ve Kosova'nın başkenti Priştine ile kardeş şehir ilişkisi kurulması kararlaştırıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2026 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nın 1'inci birleşimi, Başkan Vekili Halil Uğur'un yönetiminde Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda tarımsal ve sosyal desteklerin sürdürülmesi yönünde kararlar alındı, ayrıca Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ağırlanarak gençlerin meclis süreçlerine katılımına önem verildi.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Vekili Halil Uğur, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, 'Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte yaraları sarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.

Mecliste görüşülen gündem maddeleri arasında depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye'deki çiftçilere sağlanacak destekler öne çıktı. Buna göre, Büyükşehir Belediyesi, TÜRKVET'e kayıtlı ve büyükbaş hayvan sayısı 10 ve altı, küçükbaş hayvan sayısı 50 ve altı olan çiftçilere toplam 1 milyon 26 bin 500 kilogram yemi yüzde 50 hibe olarak dağıtacak. Destek paketinin maliyeti yaklaşık 16 milyon TL olup, yarısı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak, diğer yarısı çiftçiler tarafından karşılanacak.

Başkan Vekili Uğur, 'Bölge ziyaretlerimiz sırasında üreticilerimiz özellikle yem desteği talebinde bulundu. Desteği, hayvan sayılarına göre çiftçilerimize ulaştıracağız' ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca Gaziantep'in Kosova Cumhuriyeti'nin başkenti Priştine ile kardeş şehir ilişkisi kurmasına yönelik çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı.