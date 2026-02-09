Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için kış aylarında da larva ve uçkunlara yönelik ilaçlama çalışmasını sürdürüyor. Bin 600 personel 202 araçtan oluşan mücadele ordusu kent merkezi ve tüm ilçelerde ilaçlama yapıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit edebilecek sinek ve haşerelere karşı yıl boyu mücadele ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vektörlerin kış aylarında barınma ve üreme alanları olarak kullandığı rögar, fosseptik ve kanalizasyon sistemlerini düzenli olarak ilaçlıyor.

ÜREME ALANLARI İLAÇLANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı'na bağlı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yaz aylarını konforlu geçirilebilmesi için yıl boyu sürdürdüğü vektörle mücadele çalışmalarına devam ediyor. 19 ilçe ve 913 mahallede görevlendirilen yaklaşık bin 600 personel ve 202 araçla, rögarlar, fosseptik çukurları, yağmur suyu kanalları, su biriken bodrum katları, yeni inşaatlar, yüzme havuzu ve metruk binalarda karasinek, sivrisinek, hamamböceği ve fare gibi canlıları insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde ilaçlayarak kontrol altına alıyor.

KIŞLIK MÜCADELEYLE YAZ AYLARINA ÖNLEM

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Ela Kuzu,

kış aylarında yapılan düzenli ilaçlamalar sayesinde sivrisinek ve karasineklerin üreme alanları kontrol altına alınarak, yaz aylarında oluşabilecek yoğun haşere artışının önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi. Kuzu, 'Sivrisinek erginlerinin kışladığı yerler hedef alınarak, rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları ve inşaat boşlukları gibi alanlarda uygulama yapılıyor. Gece kanal izleme aracı ile hamamböceklerinin özellikle kış aylarında uyku durumda iken ilaçlanması bu popülasyonun en aza indirgeme durumunu sağlamaktadır. Vatandaşlarımız da kullanılmayan otomobil lastikleri, saksılar ve çeşitli su tutabilecek materyalleri bahçelerinde tutmaması gerekiyor' diye konuştu.