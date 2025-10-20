Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi Şehit Ender Güven Sokak, Arkan Sokak ve Demiralay Sokak'ta asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Altyapı sonrasında bozulan yolların onarımı amacıyla yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 900 ton asfalt kullanıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Toplam 1200 metre uzunluğundaki güzergâhta gerçekleştirilen yama işlemleriyle bölge yolları daha konforlu ve güvenli hale getirildi. İzmit Belediyesi ekipleri, kent genelinde ulaşımın daha rahat sağlanması için bakım ve onarım çalışmalarına program dahilinde devam edecek.