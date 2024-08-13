Hazine ve Maliye Bakanlığı, Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları ile Tecil, Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haczi, Gayrimenkullerin Satışı hususlarında yayımladığı tebliğ ile düzenlemeye gitti.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımladı. Söz konusu tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince bazı işlem ve ödemelerin yapılabilmesi için borcun bulunmadığına dair belge aranması uygulamasında, borç türü olarak vergi dairelerince tahsil edilen tüm amme alacaklarının dikkate alınması yönünde düzenlemeye gidildi.

Ödeme ve işlem yapmadan önce borcun bulunmadığına dair belge arama zorunluluğu bulunan muhasebe birimlerinin yanında harcama birimlerince de söz konusu belge aranabilecek. Bu birimler tarafından belgenin aranması durumunda, geçerlilik süresi de dikkate alınarak belgeye göre muhasebe birimlerince ödeme yapılabilecek.

Ayrıca daha önce yayımlanan tebliğlerle belirlenmiş olan tecil faizi ve gecikme zammı oranlarına ilişkin veriler de "tek tebliğ" olan düzenlemenin ilgili bölümlerine eklendi.

Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aramadan ödeme veya işlem yapanlara 2023 ve 2024 yıllarında uygulanacak idari para cezaları Tebliğin ilgili maddesine işlendi.

13 üncü maddesiyle; 6183 sayılı Kanuna göre gayrimenkul satışında yetkili satış komisyonuna, gayrimenkul satışını gayrimenkulün bulunduğu yerde veya vergi dairesi başkanlığının/defterdarlığın satış mahallinde yapmaya yetki verilmesi sağlandı.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayabilirsiniz.