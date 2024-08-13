Edirne İl Jandarma Komutanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında önemli bir adım attı. Vatandaşların dijital güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, 52 adet yasadışı faaliyet gösteren internet sitesi erişime kapatıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, siber suçların önlenmesi ve vatandaşların mağdur edilmesinin engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu ticareti gibi suçlara aracılık eden 52 internet sitesi erişime kapatıldı.

Bu sitelerin, vatandaşları dolandırarak maddi zararlara uğratmasının yanı sıra, çeşitli suç olaylarının da tetikleyicisi olabileceği belirtildi. Özellikle oltalama (phishing) yöntemiyle yapılan dolandırıcılıkların önlenmesi için bu tür sitelerin engellenmesi büyük önem taşıyor.