Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025'te ticari süt işletmelerince 933 bin 234 ton inek sütü toplandığını duyurdu. Ocak-Ağustos döneminde süt toplama yüzde 0,6 artarken, süt ürünleri üretiminde artış gözlendi: Ayran ve kefir yüzde 8,3, yoğurt yüzde 4,3, içme sütü yüzde 8,1, tereyağı ve sadeyağ yüzde 10,1 yükseldi.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in 'Süt ve Süt Ürünleri İstatistikleri' verilerine göre, Ağustos'ta inek sütü toplama miktarı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalarak 933 bin 234 tona geriledi. Yıllık bazda ise yüzde 0,5 düşüş yaşandı. Ancak Ocak-Ağustos 2025 döneminde, geçen yıla kıyasla yüzde 0,6 artış kaydedildi.

SÜT ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM ARTIŞI

Ağustos'ta süt ürünleri üretiminde şu değişimler gözlendi:

İnek Peyniri yüzde 0,7 azalırken; ayran ve kefir yüzde 9,8, yoğurt yüzde 7,0, tereyağı ve sadeyağ yüzde 6,8 arttı.

Verilere göre bir önceki ay 127 bin 164 ton olan içme sütü bu ay yüzde 6,0 artarak 132 bin 359 tona ulaştı.

8 aylık dönemde ise inek peyniri yüzde 1,7, ayran ve keifr yüzde 8,3, yoğurt yüzde 4,3, içme sütü yüzde 8,1, tereyağı ve sadeyağ ise yüzde 10,1 artış kaydetti.

TÜİK, süt ürünleri talebindeki artışın üretimdeki büyümeyi desteklediğini, ancak süt toplama miktarındaki hafif düşüşün mevsimsel etkiler ve üretim maliyetlerinden kaynaklanabileceğini belirtti.