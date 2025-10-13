İzmir'de Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinin yer aldığı Servis Denetim Komisyonu, ilçe genelindeki okul servis araçlarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yer aldığı Servis Denetim Komisyonu, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla ilçe genelinde okul servis araçlarını denetledi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında yapılan denetimlerde, servis araçlarının evrak ve belgelerinin yönetmeliğe uygunluğu, araçların teknik donanımı ve güvenlik ekipmanları titizlikle incelendi. Öğrencilerin güvenliğini doğrudan ilgilendiren unsurları detaylı biçimde kontrol eden ekipler, denetimler sonucunda eksiklik tespit edilen araç sahiplerine gerekli uyarıları yaparken, tüm kurallara uygun şekilde öğrenci taşıyan servis şoförlerine teşekkür edildi.