Araçlarda kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. 15 Nisan 2026 tarihine kadar sürecek uygulama ile kış lastiği takmayanlara 5 bin 856 TL para cezası kesilecek.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği uygulamasının tarihinin güncellendiğini belirterek, '1 Aralık - 1 Nisan olarak belirlenen zorunluluğu mevsim şartları gereği 15 Kasım - 15 Nisan olarak güncelledik. Böylece uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık' açıklamasını yapmıştı.

Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir sırasında değiştirilen lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunlu. Çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor.

Araçta zincir bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor.