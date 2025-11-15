Meteoroloji, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanacak kuvvetli yağış ve kar nedeniyle vatandaşları uyardı. Batıda sis uyarısı da yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşınımı beklenen illerde olumsuzluk yaşanabileceğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu, Giresun, Tokat, Sivas ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI : Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Toz taşınımı beklendiginden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 0°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 3°C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, genellikle yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 12°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışları geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'de fırtına; Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğıusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinin açıkları 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,5 m, açıkları 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra geneli kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 batısı, 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 2,0 lia 3,0 m, Doğu Akdeniz'in batısı yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.