Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakan Yardımcısı Zafer El Omar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen örnek şehircilik hizmetleri farklı coğrafyalara örnek oluyor.



Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakan Yardımcısı Zafer El Omar, Bakanlık Halkla İlişkiler Genel Müdürü Ali Hamad ve TÜRKSAT A.Ş. yetkililerinden oluşan heyet; Türkiye'ye örnek olan 'Konya Modeli Belediyecilik' hizmetlerini incelemek üzere Konya'da misafir edildi.

Suriyeli Bakan Yardımcısı El Omar ve beraberindeki heyet, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Altay, 'Öncelikle süreçteki mücadelelerinden dolayı herkesi kutluyoruz. Bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapmaya hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımız her yerde barışın tesis edilmesini çok önemli buluyor ve o konuda katkı sunuyor' diye konuştu.

'KARDEŞLERİMİZ İÇİN ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPMAYA HAZIRIZ'

Geçtiğimiz ay Şam'a yaptığı ziyareti anımsatan Başkan Altay, 'Bizi çok güzel karşıladınız. İnşallah önümüzdeki ay sonunda da Halep'i ziyaret etmek istiyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yanında uluslararası görevlerim var, bunlardan biri de Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı. Orada arkadaşlarımız Halep için bir miktar çöp toplama aracı koordine etmeye çalışıyor. En azından acil ihtiyaçlar görülsün diye teslimini yapmayı planlıyoruz. Müslümanlar kardeştir ve insanların en faydalısı insanlara faydası olandır. Biz de kardeşlerimiz için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız' değerlendirmesini yaptı.

'MUAZZAM BİR ŞEHİR YÖNETİMİ GÖRDÜK'

Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakan Yardımcısı Zafer El Omar da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çok üstün bir şekilde hizmet verdiğini ifade ederek, Konya'nın Selçuklular döneminde başlayan derin bir geçmişi olduğunu söyledi. El Omar, 'Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yerel yönetimler noktasındaki veya şehirdeki tecrübesini almamız ve Suriye'de bunu uygulamamız bizi gerçekten memnun edecektir. İnşallah daha güzel hizmetler, çalışmalar temenni ederiz. Gerçekten muazzam bir şehir yönetimi gördük' açıklamalarını yaptı.

Heyet, ziyaret sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bazı projelerini yerinde inceledi. Bu kapsamda; Konya'daki asansör, yürüyen merdiven, hareketli duba, ısıtma ve drenaj sistemleri ile jeneratör ve güç kaynaklarının anlık olarak izlendiği ve gerektiğinde hızlı müdahale sağlandığı Bakım Onarım ve Otomasyon Merkezini ziyaret eden heyet, daha sonra Türkiye'nin en fonksiyoneli olan Konya Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi hakkında detaylı bilgi aldı.